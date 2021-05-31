Москвичам рассказали о погоде в последний весенний день

Осадков не ожидается

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что в понедельник, 31 мая, в Москве ожидается облачность, дождя при этом не будет.

"В Москве сегодня облачно, с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем в столице плюс 13-15, по области - плюс 11-16", - рассказал метеоролог.

Он добавил, что ветер будет дуть с северо-восточного направления со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление - 751 миллиметр ртутного столба.

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