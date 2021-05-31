Умер бывший губернатор Амурской области

Альберт Кривченко возглавил регион в 1991 году

Как сообщила в понедельник пресс-служба регионального правительства, первый губернатор Амурской области Альберт Кривченко скончался на 86-м году жизни.

"Мы потеряли чрезвычайно талантливого, порядочного и принципиального человека, который очень любил свою малую родину и много для нее сделал", - отметил действующий глава области Василий Орлов.

До перехода на государственные должности Кривченко был собственным корреспондентом ТАСС в регионе, затем - в 1990-м - избрался народным депутатом СССР, был членом комитета Верховного совета по средствам массовой информации.

Губернатором Амурской области Кривченко стал в 1991-м. После выхода на пенсию жил в селе Новинка Благовещенского района.

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