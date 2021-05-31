Семья летчика Ярошенко попросила Байдена помиловать его

Жена и дочь россиянина направили президенту США прошение

Родственники летчика Константина Ярошенко, который заключен в тюрьму в США, попросили о его помиловании президента США Джо Байдена. Письмо из Ростова-на-Дону отправили супруга Виктория и дочь Екатерина, копия также адресована Госсекретарю Энтони Блинкену.

По словам адвоката Ярошенко, письмо носит сугубо личный характер, то есть не содержит ссылок на правовые акты. Просьба изложена в свободной форме и основа на на гуманитарных соображениях, передает "ТВ Центр".

За 11 лет, проведенные в тюрьме, Ярошенко всего дважды видел жену и дочь. Защита попросила суд в США освободить россиянина из-за вспышки коронавируса в тюрьме, так как инфекция подвергает его жизнь опасности.

Константин Ярошенко приговорен к 20 годам тюрьмы в США по обвинению в подготовке транспортировки наркотиков, он был задержан на территории третьей страны и выдан Штатам. Он полностью отрицает вину, называет свой арест провокацией, а дело сфабрикованным.

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