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Эксперты выяснили, какие марки авто выбирают агрессивные водители

09:38
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Был проведен соответствующий опрос

Сервис "Авто.ру" провел исследование, чтобы узнать, какие машины предпочитают автолюбители с самым агрессивным стилем вождения. Всего было опрошено около четырех тысяч россиян.
Что цвет автомобиля может рассказать о его владельце

"53% участников заявили, что самые "напористые" водители управляют автомобилями BMW, это почти 90% от всех немецких марок. А еще это в 9 раз больше, чем набрали Audi и Mercedes-Benz вместе", - цитирует выдержку из исследования РИА "Новости".

Там также сказано, что среди антилидеров оказались и машины Lada.

Против Kia и Hyundai суммарно проголосовали лишь 6% респондентов, 4% - против Toyota.

Самыми аккуратными участники опроса выбрали владельцев французских и шведских авто.

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