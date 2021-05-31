Названы причины хронической усталости

Одна из них - патология щитовидной железы
Врач-терапевт Тина Петровская рассказала в беседе с "Пятым каналом", что синдром хронической усталости могут вызывать, в частности, патологии щитовидной железы и недостаток в организме витаминов.
Кроме того, среди распространенных причин - нарушение режима сна, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность.
Если же дело в психологических нарушениях, уточнила специалист, следует обратиться за помощью к психологу.
Синдром хронической усталости характеризуется состоянием утомления, которое не проходит даже после отдыха.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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