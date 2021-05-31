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Названы причины хронической усталости

09:38
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Одна из них - патология щитовидной железы

Врач-терапевт Тина Петровская рассказала в беседе с "Пятым каналом", что синдром хронической усталости могут вызывать, в частности, патологии щитовидной железы и недостаток в организме витаминов.
Онколог назвал симптомы, с которыми сразу стоит идти к врачу

Кроме того, среди распространенных причин - нарушение режима сна, употребление алкоголя, недостаточная физическая активность.

Если же дело в психологических нарушениях, уточнила специалист, следует обратиться за помощью к психологу.

Синдром хронической усталости характеризуется состоянием утомления, которое не проходит даже после отдыха.

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