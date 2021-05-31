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Сергунина: Более 40 мероприятий пройдет на культурных площадках Москвы в честь Дня защиты детей

09:39
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Детей ждут марафоны, квесты и викторины

Московские учреждения культуры подготовили специальную программу в честь Дня защиты детей. Мероприятия пройдут в онлайн- и офлайн-формате.

"Программу к празднику готовят культурные центры, парки, музеи, библиотеки. Запланировано больше 40 творческих и познавательных событий. Основная их часть намечена на 1 июня", - сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Для детей пройдут научно-популярные марафоны, творческие мастер-классы, квесты и викторины. Все офлайн-мероприятия будут проводиться с соблюдением необходимых санитарных мер.

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