Задержанной в Минске россиянке предъявят обвинение

Это произойдет уже в понедельник
Адвокат Александр Филанович сообщил, что задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге будет предъявлено обвинение в понедельник.
"После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", - приводит слова защитника ТАСС.
Он уточнил, что также сегодня повторно рассмотрят жалобу на задержание Сапеги.
23 мая в Минске совершил экстренную посадку следовавший рейсом Афины-Вильнюс самолет компании Ryanair. Причиной стало сообщение о минировании. На борту находились основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега.
Их задержали, Сапегу - по подозрению в совершении уголовных преступлений в 2020 году. В сети появилась видеозапись, на которой она говорит, что редактировала Telegram-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram