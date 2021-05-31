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Задержанной в Минске россиянке предъявят обвинение

09:52
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Это произойдет уже в понедельник

Адвокат Александр Филанович сообщил, что задержанной в Белоруссии гражданке России Софии Сапеге будет предъявлено обвинение в понедельник.
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"После обеда состоится предъявление ей обвинения ГСУ СК Республики Беларусь", - приводит слова защитника ТАСС.

Он уточнил, что также сегодня повторно рассмотрят жалобу на задержание Сапеги.

23 мая в Минске совершил экстренную посадку следовавший рейсом Афины-Вильнюс самолет компании Ryanair. Причиной стало сообщение о минировании. На борту находились основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега.

Их задержали, Сапегу - по подозрению в совершении уголовных преступлений в 2020 году. В сети появилась видеозапись, на которой она говорит, что редактировала Telegram-канал о белорусских силовиках "Черная книга Беларуси".

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