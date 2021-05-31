Первый вице-премьер Белоусов рассказал, как решить проблему бедности в России

Власти уже принимают конкретные меры

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов дал интервью РБК, в котором, в частности, затронул тему бедности в стране и борьбы с ней.

"Проблема связана не столько с ценами, сколько с низкими доходами у значительного количества людей, с безработицей, которая у нас выросла и пока не рассосалась", - отметил заместитель председателя правительства.

Он напомнил, что президент дал команду ситуацию нормализовать, но для этого пока приходится прилагать большие усилия. Что касается возможного решения, то Белоусов выделил введение пособий для оказавшихся в трудной жизненной ситуации категорий людей.

"Слава богу, мы научились таких людей идентифицировать и быстро до них доводить деньги", - добавил первый вице-премьер.

По его словам, основная задача - настроить поддержку нуждающимся в помощи домохозяйствам.

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