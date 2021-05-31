"Я не люблю расчесываться": Вера Брежнева рассказала об уходе за волосами

Певица призналась, что "обожает состояние чистых объемных волос"

Певица Вера Брежнева рассказала в Instagram, что не любит расчесывать и укладывать волосы.

"Я не люблю расчесываться. Не в смысле физически. Когда я делаю это, мне приятно! Но я не люблю состояние, когда мои волосы слишком гладкие. Поэтому даже после процедур в салоне, как на видео - после окрашивания, я прошу просто высушить волосы. Не вытягивая, не укладывая. Обожаю состояние чистых объёмных волос, в которых много воздуха… В общем, расчесываюсь один раз - перед мытьем головы хорошей расческой", - призналась 39-летняя артистка.

Брежнева также написала, что иногда ей хочется подстричься коротко - под каре. "Но рада, что это желание проходит", - пишет певица.

Ранее Вера Брежнева рассказала о преимуществах отказа от соцсетей.

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