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Названы три ключевых продукта, продлевающих жизнь

10:22
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Товары долголетия можно найти в любом магазине

В рационе человека, который заботится о своем здоровье, должны присутствовать три ключевых продукта. Об этом изданию Express рассказала доктор области клинических медицинских исследований в Имперском колледже Лондона, диетолог Федерика Амати.
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В первую очередь, это оливковое масло первого отжима. Оно действует на организм человека как антиоксидант, снижает риски развития артрита, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Для здоровья желудочно-кишечного тракта необходимо включить в рацион продукты, содержащие клетчатку. Такая пища снижает риск преждевременной смерти от онкологии и диабета второго типа. Диетолог рекомендует съедать 25-38 граммов клетчатки в день.

"Клетчатка является ключевым компонентом нашего рациона, но чем больше исследований проводится, тем более важным становится это сообщение", – подчеркнула Амати.

Третий ключ к долголетию – это зелень и овощи. В них содержатся полифенолы, которые противодействуют окислительным процессам. Растительная пища помогает поддерживать липидный обмен и микрофлору кишечника, заключила эксперт.

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