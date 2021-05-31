ФСБ пресекла деятельность почти 100 подпольных оружейников

Спецоперация проводилась в 25 регионах

Как сообщил в понедельник Центр общественных связей ФСБ, в 25 регионах страны задержали 96 подпольных оружейников и изъяли 385 единиц огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства.

"Прекращена деятельность 29 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", - добавили в ФСБ (цитата по ТАСС).

Уточняется, что проводилась спецоперация в том числе в Москве, Краснодарском, Красноярском и Приморском краях, а также в Архангельской, Новосибирской, Ростовской, и Ярославской областях.

Среди изъятого оружия значатся, в частности, 3 пулемета, 45 автоматов, 240 пистолетов и револьверов, 7 самодельных взрывных устройств.

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