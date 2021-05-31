Волонтерский штаб Евгения Попова собирает подписи в защиту Олимпийской велотрассы

Этот объект не должен исчезнуть, считает тележурналист
Тележурналист Евгений Попов поддержал волонтеров своего штаба на легкоатлетическом забеге, который стал одним из событий городского семейного фестиваля "Лица района", и рассказал жителям района Крылатское о самых значимых для жителей проектах.
"С помощью активных горожан мы смогли защитить Крылатский лес от сомнительного обустройства. Почти 1000 подписей, собранные волонтерами, позволили остановить проект и теперь мы будем добиваться его полной отмены", - рассказал Попов.
Также волонтеры помогают решить новую задачу – сохранить от застройки Олимпийскую велотрассу. Попов напомнил, что это уникальный объект, где были поставлены десятки рекордов.
"Он не должен исчезнуть с карты столицы", - сказал Попов.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram