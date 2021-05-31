Волонтерский штаб Евгения Попова собирает подписи в защиту Олимпийской велотрассы

Этот объект не должен исчезнуть, считает тележурналист

Тележурналист Евгений Попов поддержал волонтеров своего штаба на легкоатлетическом забеге, который стал одним из событий городского семейного фестиваля "Лица района", и рассказал жителям района Крылатское о самых значимых для жителей проектах.

"С помощью активных горожан мы смогли защитить Крылатский лес от сомнительного обустройства. Почти 1000 подписей, собранные волонтерами, позволили остановить проект и теперь мы будем добиваться его полной отмены", - рассказал Попов.

Также волонтеры помогают решить новую задачу – сохранить от застройки Олимпийскую велотрассу. Попов напомнил, что это уникальный объект, где были поставлены десятки рекордов.

"Он не должен исчезнуть с карты столицы", - сказал Попов.

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