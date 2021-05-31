Власти России разработали "стратегию изменений"

В скором времени она будет презентована

Первый вице-премьер России Андрей Белоусов сообщил в интервью РБК, что правительство страны разработало "стратегию изменений", которая состоит из примерно 50 инициатив.

"Скоро, буквально в конце июня, это все будет презентовано, выдано для обсуждения. Хотя очень многие люди и так принимали в этом участие, сотни экспертов", - добавил заместитель председателя правительства.

По его словам, прямо сейчас в стране происходит "большое продвижение в цифре", это прежде всего касается цифровизации госуслуг. Кроме того, власти отработали ряд механизмов по отношению к малому бизнесу.

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