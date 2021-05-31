Мужчина зарезал жену и дочерей в Подмосковье

После расправы он покончил с собой

Житель подмосковного Щелково подозревается в убийстве собственной жены и двух дочерей.

По данным местных СМИ, накануне вечером жильцы дома микрорайона Богородский обратились в правоохранительные органы с просьбой проверить одну из квартир на лестничной площадке.

Приехавшие на вызов полицейские вскрыли дверь и обнаружили в квартире изрезанные тела 40-летней женщины, двух девочек 11 и 17 лет, а также 42-летнего мужчины без видимых телесных повреждений, сообщили в СКР по Московской области.

Следователи установили, что металлическая дверь в квартиру была закрыта изнутри, а окна открыты на небольшое проветривание. С места преступления изъяты мобильные телефоны, ножи и пустая бутылка из-под уксусной кислоты.

По предварительным данным, смерть членов семьи наступила около месяца назад. Правоохранительные органы допрашивают родственников погибших. Соседи утверждают, что семья была благополучной, мужчина занимал хорошую должность на работе.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц". Назначены судебно-медицинские и молекулярно-генетические экспертизы, планируется назначение посмертной психолого-психиатрической экспертизы отцу семейства.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram