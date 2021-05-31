Устроивший стрельбу в Екатеринбурге мужчина работал в полиции

Его охотничье ружье было зарегистрировано

В Екатеринбурге врачи борются за жизнь 9-летней девочки. Она получила тяжёлое ранение во время стрельбы, которую накануне открыл по прохожим пьяный мужчина. Вооружённый охотничьим карабином злоумышленник вёл огонь прямо из окна своей квартиры. Ранение также получил сотрудник Росгвардии.

На кадрах оперативной съемки - последствия штурма квартиры, откуда вел беспорядочную стрельбу 48-летний житель Екатеринбурга. Он оказал вооруженное сопротивление бойцам СОБРа. На щите - следы от пуль. На асфальте - задержанный. Он находится в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В ногу ранен сотрудник Росгвардии, который одним из первых оказался на месте и, по словам очевидцев, пытался уговорить стрелявшего сдаться. Еще одна пуля попала в живот девятилетней девочке, сидевшей с отцом в машине. В тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Сейчас она реанимации.

"Люди, выходя на улицу, бежали кто куда и когда он начал там стрелять, пьяный бред был, все разбежались, кто под машину, и он стрелял", – говорит соседка Надежда Топырина.

Известно, что больше 10 лет назад стрелявшего мужчину уволили из полиции. Соседи рассказали, что в последнее время он работал охранником. Часто употреблял алкоголь и в такие моменты становился агрессивным.

"Он был опасный человек, понимаете. Он бил постоянно людей, избивал", - заявил очевидец Алексей Дубовой.

По словам очевидцев, перед тем, как открыть стрельбу с балкона, злоумышленник пытался взять в заложники работника соседнего магазина.

- Парень без шлепок был тут, он сказал, что он завел его к себе. Потом ему удалось выйти.

Охотничье ружье было зарегистрировано. Следователи обнаружили под балконом больше 40 гильз, а в квартире еще около 80 патронов.

"По факту данного инцидента органами СК по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на убийство малолетнего" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов", - сказал Максим Чалков, помощник руководителя управления по информационному взаимодействию с общественностью и средствами массовой информации СУ СК России по Свердловской области.

Мужчину отправили на медицинское освидетельствование. Ему грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".

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