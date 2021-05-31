В Москве прошел чемпионат по киберспорту среди детей с ограниченными возможностями

Соревнования организовали при поддержке Федерации компьютерного спорта

Чемпионат по киберспорту среди детей, подростков и молодёжи с ограниченными возможностями состоялся в Москве. Он проводится при поддержке Федерации компьютерного спорта России, передает "ТВ Центр".

Соревнования называются "Мир уникальных геймеров". Главная цель - помочь социализации детей и подростков с ограниченными возможностями. На чемпионате можно не только проявить себя в киберспорте, но и найти друзей и единомышленников. В мероприятии приняли участие победители международных соревнований, общественные и политические деятели.

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