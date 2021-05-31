В Крыму набирают популярность цветочные туры

На полуострове сейчас особенно красиво цветут маки

До девяти миллионов туристов планирует принять в этом году Крым. Помимо пляжного отдыха, полуостров предлагает множество экскурсий, походы в горы и цветочные туры. В крымских степях сейчас особенно красиво цветут маки.

Ради такой фотосессии в крымскую степь приезжают еще засветло. Впрочем, туристов не останавливает даже палящее солнце. Сплести венок, спеть песню, устроить хоровод – вот рецепт получения энергетического заряда.

Алые маки для аграриев – главный сорняк, для всех остальных - достопримечательность! Цветочные туры набирают популярность! Ежегодно эти огненные поля мигрируют и захватывают новые территории - покрывают степи и склоны гор, окутывают дороги и простираются до горизонта.

"Мы приехали из Нижнего Новгорода, в поездку на неделю, на цветущие маки. Потому что такую красоту можно увидеть только в Крыму", - сказала Елена Новоселова.

"Невозможно проехать мимо, хочется прочувствовать эту атмосферу, окунуться в нее, сделать красивые кадры, поделиться с друзьями, отправить фотооткрыточки родственникам, чтобы позавидовали", - заявила Виктория Бушуева.

Манящее, завораживающее, но, если верить сказкам, все-таки опасное поле. Будь то "Волшебник из страны Оз" или советский кинофильм "Красная шапочка" - легенда одна - дурманящий аромат может усыпить человека или животное. В сильную жару маки действительно выделяют эфирные масла, но этого едва ли хватит для головокружения, да и то, скорее от обилия красоты, чем от запаха.

Из моря красного в море белое – в Крыму нет ничего невозможного. Вот оно - цветущее поле ромашек. Хотя на самом деле это нивяник – ближайший родственник символа солнца. А еще такие места называют ванной молодости – всё из-за целебных свойств растения.

Белоснежное покрывало приходит в движение от малейшего дуновения ветра. Легкие порывы разносят приторный аромат – такой запах успокаивает и снимает усталость. Туристы про этот луг пока не знают. Поэтому здесь царит безмятежность и безмолвие. Изредка тишину нарушают только пасущиеся рядом коровы.

А вот пчелы предпочитают шалфей лекарственный – торопятся собрать нектар. Эти сине-фиолетовые плантации – не дикие, а промышленные. Совсем скоро начнется сбор урожая.

"Это сырье для эфирного масла. Эфирное масло используется в фармацевтике и парфюмерии. Невероятный, тонкий аромат, продается за границу", - заявил Алексей Мишин, директор агрофирмы.

Аграрии вот-вот перехватят эстафету буйства красок. На очереди - розы. Нежные бутоны уже распускаются. Кульминация – цветение лаванды. Степи станут фиолетовыми уже в конце июня.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр", Бахчисарайский район, Республика Крым.

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