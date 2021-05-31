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Медведев назвал народной программу "Единой России"

11:54
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Партия подводит итоги предварительного голосования

Партия "Единая Россия" подводит итоги предварительного голосования - самого масштабного в истории объединения, передает "ТВ Центр".

В процедуре приняли участие более 11 миллионов граждан. В 42 регионах работала смешанная система - отдать свой голос за кандидата можно было не только на избирательных участках, но и онлайн. Чтобы защитить систему от хакеров, специалисты применили самые передовые технологии, в том числе электронные ключи шифрования, которые невозможно взломать. Победители предварительного голосования пойдут на предстоящие сентябрьские выборы в Госдуму, а также примут участие в региональных и муниципальных кампаниях.

"Та программа, с которой мы идем на выборы, это народная программа. И по сути каждый из участников праймериз стал её творцом, поскольку в этом случае те наказы, которые дают наши избиратели, те предложения, которые были сделаны в ходе предварительного голосования, в конечном счёте мы их ещё обобщим, посмотрим на наиболее актуальные, но тем не менее это часть нашей избирательной кампании, нашей программы, с которой мы идём на выборы", – заявил Дмитрий Медведев, председатель партии "Единая Россия".

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