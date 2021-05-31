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Собянин открыл Дворец бракосочетания на Бутырской улице после капремонта

11:53
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Здание полностью реконструировали

Дворец бракосочетания №4 - один из самых популярных в Москве - примет первых молодожёнов после масштабной реконструкции. Итоги работ оценил сегодня мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр".

В здании на Бутырской улице провели капитальный ремонт. Там сделали перепланировку помещений. Оборудовали второй зал для церемоний. Создали все условия и для маломобильных граждан. Сохранили и отреставрировали исторические элементы - среди них мраморная лестница и хрустальная люстра. Благоустроили прилегающую территорию - там расположили зону для фотосессий и парковку.

"Большому количеству москвичей необходима торжественная обстановка при регистрации брака, для этого мы открыли множество уникальных площадок. Сегодня можно зарегистрировать брак в Останкинской телебашне, в "Лужниках", "Сити", в старинных особняках и даже планетарии, но тем не менее все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания", - заявил Собянин.

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