Шпионодания: отношения США и ЕС сотряс новый скандал

Отношения между США и Евросоюзом снова проходят проверку на прочность. В центре масштабного скандала - методы работы американской разведки. АНБ при помощи коллег из Дании шпионило за первыми лицами и высокопоставленными чиновниками стран-союзников. Результаты журналистского расследования публикует датская и немецкая пресса.

Крупнейший разведывательный скандал в истории тихой Дании. Журналистское расследование государственной телерадиокомпании королевства велось долго и плодотворно. Сомневаться в достоверности статьи не приходится: среди анонимных источников указаны 9 человек с доступом к разведданным. Восемь лет назад Копенгаген, оказывается, помогал АНБ собирать данные на высокопоставленных политиков Германии, Швеции, Норвегии и Франции. Датчане, по информации издания, предоставили американцам доступ к подводным кабелям интернет-провайдеров.

"Секретное расследование, которое в отчёте проходит под кодовым названием "Операция Данхаммер", позволило АНБ получать данные, используя номера телефонов политиков в качестве параметров поиска. Таким образом, АНБ перехватило всё: от текстовых сообщений до телефонных звонков", - говорится в материале.

Шпионили, в частности, за канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, который в те годы занимал пост министра иностранных дел, и кандидатом в канцлеры Пеером Штайнбрюком. Подтверждает это одно из крупнейших немецких изданий Süddeutsche Zeitung. В Берлине ситуацию вокруг клубка шпионских интриг комментируют скупо. Обо всём якобы узнали, лишь прочитав материал газеты. От каких-либо дальнейших комментариев в правительстве пока решили воздержаться. Зато в соседней с Данией Швеции новость восприняли чуть ли не как предательство братского народа. Стокгольм настаивает: Копенгагену следует объясниться.

"Мы требуем полной информации по вопросам, касающимся шведских граждан, компаний и их интересов. А затем мы бы хотели услышать официальную позицию Дании и на тему политического следа произошедшего", - заявил министр обороны Швеции Петер Хульквист.

То, что разведка Дании состояла в тайном сговоре с Вашингтоном, правительство королевства косвенно узнало лишь в 2015 году. Сотрудничество нехотя пришлось признать, когда достоянием общественности стал специальный секретный доклад. Составлен он был, кстати, на той информации, которую рассказал журналистам бывший сотрудник АНБ Эдвард Сноуден. В США он по-прежнему обвиняется в хищении государственной собственности и умышленной передаче секретных данных. И вот спустя много лет его внимание вновь сосредоточено на Дании. Чтобы донести свою мысль, приходится даже переходить на датский язык.

"В 2013 году датское правительство тайно подержало решение США задержать меня и даже согласилось сотрудничать с ФБР в этом деле. В то время мне казалось странным, что они помогают скрывать преступления другой страны. Очень жаль, что причина расследовать это дело появилась лишь спустя много лет", - отреагировал Сноуден.

I 2013 bød den danske regering hemmeligt velkommen til et FBI-fly—beregnet til at kidnappe mig. På det tidspunkt syntes det mærkeligt, at de ville hjælpe med at skjule et andet lands forbrydelser. Det var ikke det Danmark, jeg forestillede mig. https://t.co/ydAgwmP800