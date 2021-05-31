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Россияне оценили расходы на содержание ребенка

11:01
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Суммы варьируются от 15 до 100 тысяч в месяц

Согласно результатам опроса банка "Открытие", треть российских граждан считает, что содержание одного ребенка в семье требует от 30 до 50 тысяч рублей ежемесячно. Еще треть выбрала вариант от 15 до 30 тысяч.
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Более чем в 100 тысяч расходы оценили 8% участников опроса.

"Главными факторами, удерживающими их от рождения детей, люди называют нехватку денег и жилплощади", - приводит выдержку из исследования ТАСС.

Уточняется, что пока есть только один ребенок у 36% участвовавших в опросе женщин и 39% мужчин. У 33% женщин и 27% мужчин - два.

Многодетными матерями мечтают стать 15% женщин, многодетными отцами - 17% мужчин.

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