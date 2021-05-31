Коронавирусом в России заболели 8475 человек

Вылечились 6715 человек

В России за минувшие сутки выявили 8475 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Больше всего новых случаев выявлено в Москве - 2614. В Подмосковье за сутки заболели 752 человека.

Выздоровели за сутки 6715 человек. Скончались 339 заболевших.

За весь период пандемии в России коронавирусом переболели 5071917 человек. Вылечились 4684585, умер 121501 заболевший.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, в России провели уже больше 138,2 миллиона тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в целом по стране остается 528807 человек.

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