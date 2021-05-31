Google отслеживала геоданные пользователей даже при отключенной функции

Компания использовала полученные данные для контекстной рекламы

Громкий скандал разгорается вокруг американской корпорации Google. Информация о незаконной слежке за личными данными опубликована в рамках судебного процесса, возбуждённого против интернет-гиганта штатом Аризона, передает "ТВ Центр".

Компанию обвиняют в сборе данных о местоположении пользователей смартфонов. Во многих случаях по согласованию с производителями сам доступ к настройкам геолокации был сознательно затруднён. Более того, Google отслеживала информацию независимо от того, была отключена данная опция или нет. В первую очередь, компания использовала полученные данные для контекстной рекламы. В самой корпорации комментариев пока не дают. Суд ещё продолжается.

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