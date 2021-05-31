ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Google отслеживала геоданные пользователей даже при отключенной функции

12:22
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Компания использовала полученные данные для контекстной рекламы

Громкий скандал разгорается вокруг американской корпорации Google. Информация о незаконной слежке за личными данными опубликована в рамках судебного процесса, возбуждённого против интернет-гиганта штатом Аризона, передает "ТВ Центр".

Компанию обвиняют в сборе данных о местоположении пользователей смартфонов. Во многих случаях по согласованию с производителями сам доступ к настройкам геолокации был сознательно затруднён. Более того, Google отслеживала информацию независимо от того, была отключена данная опция или нет. В первую очередь, компания использовала полученные данные для контекстной рекламы. В самой корпорации комментариев пока не дают. Суд ещё продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Девушка со смартфоном
Девушка со смартфоном
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.