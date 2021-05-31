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В Сибири готовятся к пику паводка

11:36
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Сложная ситуация сложились в Тулуне

Сложная ситуация с паводками сразу в нескольких регионах России. Пик наводнения в ближайшие дни ожидается в Хабаровском крае. В зоне возможного подтопления почти 20 населённых пунктов. Напряжённая обстановка в Иркутской области. В Тулуне спасатели готовятся к эвакуации жителей.

Город, переживший сильнейший паводок 2 года назад, снова в зоне риска. В Тулуне объявлен режим повышенной готовности. Уровень воды в реке Ия уже поднялся практически до критической отметки. Спасатели призывают местных жителей покинуть дачные участки и переждать паводок в пунктах временного размещения.

В Енисее уровень воды поднялся на 10 сантиметров. В Красноярске часть набережной подтоплена. Но местных жителей это, кажется,  нисколько не смущает. Они гуляют и катаются на качелях. А некоторые даже освоили сёрфинг. В регионах ситуацию мониторят круглосуточно. Гребень Амурского паводка сейчас смещается к Хабаровскому краю. Там ожидают подъем уровня воды в реках в течение двух дней.

А вот жители Тывы уже пережили удар стихии. Спасатели приступили к откачке воды. Во многих садовых товариществах возводятся  укрепления. Подтопленными остаются 150 приусадебных участков и 93 жилых дома. Для населения организованы лодочные переправы.

"Для ликвидации последствий чрезвычайной ситуации привлечено 316 человек и 165 единиц техники, сотрудники МЧС России оказывают помощь населению в эвакуации с подтопленных участков местности", - сообщил начальник отделения информации и связи с общественность ГУ МЧС России по республике Тыва Дмитрий Крыж.

В Хакасии пик паводка пройден, уровень воды в реках стал снижаться. Чтобы защитить населенные пункты, военные укрепляют дамбы. 8 тысяч кубометров грунта они вывезли на левый берег реки Абакан.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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