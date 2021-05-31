Минпросвещения дало прогноз по формату нового учебного года

Многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации

Министр просвещения России Сергей Кравцов дал прогноз относительно начала нового учебного года.

"Мы надеемся, эпидемиологическая ситуация позволит следующий учебный год начать в традиционном очном формате", - приводит слова главы Минпросвещения ТАСС.

Как заметил при этом руководитель ведомства, приоритетным для министерства остается именно очный формат. На дистанционное обучение постоянного перехода не планируется.

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