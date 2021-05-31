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Семьям в Китае разрешили иметь трех детей

11:22
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Власти ограничивают рождаемость с 70-х годов

Руководство Китая разрешило семьям заводить троих детей. Такое решение было принято на заседании Центрального комитета Коммунистической партии (ЦК КПК), его одобрил генсек Си Цзиньпин.

В Китае стремительно стареет население, поэтому новая мера будет способствовать улучшению демографической ситуации в стране, уверены власти. Когда решение вступит в силу, пока неизвестно.

"Дальнейшая оптимизация в области деторождения и реализация политики, согласно которой одна пара может иметь троих детей, помогут улучшить структуру населения страны, активно реализовать стратегию по реагированию на старение населения и сохранить преимущества Китая в области человеческих ресурсов", - говорится в сообщении ЦК КПК (цитата по РИА Новости).

С 1970-х годов Китай законодательно ограничивает размер семьи из-за перенаселения и перегрузки земельных, водных и энергетических ресурсов страны. Так, с 1979 по 2015 годы семьям разрешалось иметь только одного ребенка, с 2016 года – двоих детей.

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