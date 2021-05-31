В ЦАР погибли трое россиян

Об этом сообщил российский посол в республике

Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко сообщил, что власти ЦАР уведомили Москву о гибели в стране троих российских граждан.

"Власти ЦАР нас уведомили о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России из числа инструкторов, - цитирует дипломата РИА "Новости".

Он добавил, что произошло это в прошлую пятницу.

Ранее стало известно, что жертвами взрыва в ЦАР стали пять человек, в том числе двое полицейских.

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