В ЦАР погибли трое россиян

Об этом сообщил российский посол в республике
Посол России в Центральноафриканской Республике Владимир Титоренко сообщил, что власти ЦАР уведомили Москву о гибели в стране троих российских граждан.
"Власти ЦАР нас уведомили о том, что в результате подрыва мины погибли три гражданина России из числа инструкторов, - цитирует дипломата РИА "Новости".
Он добавил, что произошло это в прошлую пятницу.
Ранее стало известно, что жертвами взрыва в ЦАР стали пять человек, в том числе двое полицейских.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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