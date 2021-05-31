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Названы работники, которые часто ходят в отпуск

11:58
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Они могут себе позволить отдыхать четыре и более раза в год

Специалисты из сферы финансов, строительства и IT чаще других берут отпуск.
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Финансовые работники (17%) отдыхают два-три раза в год, специалисты сферы строительства (10%) и IT (9%) - четыре и более раза в год, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Также часто ходят в отпуск медики (7%), сотрудники транспортных и логистических компаний (13%).

Почти не ходят в отпуск промышленники и специалисты из сферы производства, а также работники охраны и образования, говорится в материале.

Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч россиян со всех регионов. Выяснилось, что большинство опрошенных (41%) ходят в отпуск один раз в год, 19% -  два-три раза в год, 3% - четыре и более раз в год. 37% жителей России в отпуск практически не ходят.

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