Названы работники, которые часто ходят в отпуск

Они могут себе позволить отдыхать четыре и более раза в год
Специалисты из сферы финансов, строительства и IT чаще других берут отпуск.
Финансовые работники (17%) отдыхают два-три раза в год, специалисты сферы строительства (10%) и IT (9%) - четыре и более раза в год, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".
Также часто ходят в отпуск медики (7%), сотрудники транспортных и логистических компаний (13%).
Почти не ходят в отпуск промышленники и специалисты из сферы производства, а также работники охраны и образования, говорится в материале.
Всего в исследовании приняли участие более пяти тысяч россиян со всех регионов. Выяснилось, что большинство опрошенных (41%) ходят в отпуск один раз в год, 19% - два-три раза в год, 3% - четыре и более раз в год. 37% жителей России в отпуск практически не ходят.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram