ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В офисном здании в Гамбурге прогремел взрыв (видео)

11:50
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Здание получило серьезные повреждения

Мощный взрыв произошёл сегодня утром в немецком Гамбурге. Он прогремел в офисном центре на северо-востоке города, после чего в здании начался пожар.

Один человек пострадал, он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Наибольшие повреждения получили верхние этажи строения, две секции обрушились полностью. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

В настоящее время район происшествия перекрыт, на месте работают спасатели и аварийные службы. Видео с места публикует "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Новости по теме
Взрыв в Гамбурге
Взрыв в Гамбурге
Взрыв в Гамбурге
Взрыв в Гамбурге
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.