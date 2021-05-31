В офисном здании в Гамбурге прогремел взрыв (видео)

Здание получило серьезные повреждения

Мощный взрыв произошёл сегодня утром в немецком Гамбурге. Он прогремел в офисном центре на северо-востоке города, после чего в здании начался пожар.

Один человек пострадал, он находится в больнице в тяжёлом состоянии. Наибольшие повреждения получили верхние этажи строения, две секции обрушились полностью. Что стало причиной ЧП, пока неизвестно.

В настоящее время район происшествия перекрыт, на месте работают спасатели и аварийные службы. Видео с места публикует "ТВ Центр".

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