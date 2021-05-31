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В Москве от COVID-19 вылечили еще 1877 пациентов

12:07
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Всего в столице поправились уже 1062465 человек

От коронавируса в Москве после лечения поправились еще 1877 пациентов, сообщил в понедельник федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.
Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве стабилизировалась

Всего в столице вылечились уже 1062465 человек.

"Подтверждено 2614 новых случаев заражения, госпитализировали 966 человек, скончались 55 пациентов", - добавили в оперштабе, призвав при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

По всей стране за сутки COVID-19 выявили еще у 8475 человек. За весь период пандемии переболели 5071917 человек, умер 121501 заболевший.

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