В Москве от COVID-19 вылечили еще 1877 пациентов

Всего в столице поправились уже 1062465 человек

От коронавируса в Москве после лечения поправились еще 1877 пациентов, сообщил в понедельник федеральный штаб по контролю за распространением заболевания.

Всего в столице вылечились уже 1062465 человек.

"Подтверждено 2614 новых случаев заражения, госпитализировали 966 человек, скончались 55 пациентов", - добавили в оперштабе, призвав при появлении симптомов ОРВИ оставаться дома и вызывать врача.

По всей стране за сутки COVID-19 выявили еще у 8475 человек. За весь период пандемии переболели 5071917 человек, умер 121501 заболевший.

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