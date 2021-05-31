Лавров: Запад открыто вмешивается во внутренние дела России

Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги

Открывая конференцию по отношениям России и Евросоюза, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон разрушает режимы контроля над вооружениями и Москва удивлена пассивной реакцией Брюсселя на это.

"Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента России Владимира Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности", - приводит слова главы МИД ТАСС.

По словам Лаврова, Запад практикует обращенное против России военное строительство, но Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги.

ЕС и США, также заметил глава внешнеполитического ведомства, продолжают открыто вмешиваться во внутренние дела России и ее союзников.

"Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться", - добавил Лавров.

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