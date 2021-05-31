Лавров: Запад открыто вмешивается во внутренние дела России

Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги
Открывая конференцию по отношениям России и Евросоюза, министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Вашингтон разрушает режимы контроля над вооружениями и Москва удивлена пассивной реакцией Брюсселя на это.
"Оставлено без внимания развернутое и конкретное предложение президента России Владимира Путина о том, как не допустить появления в Европе наземных ракет средней дальности", - приводит слова главы МИД ТАСС.
По словам Лаврова, Запад практикует обращенное против России военное строительство, но Москва не оставит без ответа новые недружественные шаги.
ЕС и США, также заметил глава внешнеполитического ведомства, продолжают открыто вмешиваться во внутренние дела России и ее союзников.
"Видимо, так и должен выглядеть тот самый порядок, основанный на правилах, на который Запад все больше и больше хочет опираться", - добавил Лавров.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram