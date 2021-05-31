Россиян попросили воздержаться от уколов красоты после вакцинации

Есть ряд противопоказаний

Роспотребнадзор призвал воздержаться от косметических процедур с применением ботулотоксина сразу после вакцинации от коронавируса препаратом "Эпиваккорона".

Поскольку имеется ряд ограничений, побочных действий и противопоказаний, уколы ботоксом можно начать спустя месяц после введения второй дозы прививки, говорится в официальном Instagram-аккаунте ведомства.

"Напряженный иммунный ответ после "Эпиваккороны" формируется к 42 суткам после второй вакцинации, а при применении ботулотоксина у 1-5% пациентов могут вырабатываться антитела, необходимо разделить эти процедуры", - объяснили специалисты.

Ботокс - это препарат, изготовленный из токсина, вырабатываемого бактерией Clostridium botulinum. Используется врачами для разглаживания морщин, контроля потоотделения подмышек и лечения хронических мигреней.

"Эпиваккорона" стала второй вакциной, зарегистрированной в России. Ей можно привиться бесплатно всем желающим старше 18 лет.

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