Анатолий Вассерман: Нужно увеличить долю вопросов ЕГЭ, проверяющих понимание материала

ЕГЭ — это дорога к потере самостоятельности и экономического суверенитета

В ЕГЭ необходимо значительно сократить часть вопросов на заучивание фактов и увеличить долю вопросов на понимание материала. Такое мнение высказал Анатолий Вассерман. По его словам, менять надо "прежде всего саму цель образования".

"Вернуться к той цели, которая хотя и не провозглашалась, но подразумевалась на протяжении большей части нашей истории образования в целом, а именно – к формированию целостной картины мира", - сказал Вассерман.

По его мнению, советское образование было одним из лучших в мире именно благодаря выстроенной системе качественного, многоуровневого образования. Сейчас же общество из "понимающих производителей собственных благ превратилось в знающих потребителей".

Способствует этому ЕГЭ. Единый госэкзамен, полагает Вассерман, ведет к потере самостоятельности и экономического суверенитета.

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