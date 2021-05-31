Три региона Италии сняли все COVID-ограничения

Они перестают действовать уже с понедельника
Остров Сардиния, южная Молизе и северо-восточная Фриули - Венеция Джулия с понедельника снимают практически все введенные из-за пандемии ограничения, сохраняются только требования носить маски и дезинфицировать руки. Об этом сообщает Radio 1.
Уточняется, что остальная часть Италии остается в желтой COVID-зоне, что означает умеренные эпидемические риски.
Перечисленные же три региона переходят в белые зоны. Там открываются все досуговые заведения (в том числе в закрытых помещениях), отменяется комендантский час.
Согласно прогнозам экспертов, вся территория Италии перейдет в белую зону к середине июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram