В Кремле не знают, почему Путин отказался купаться с Лукашенко

В тот день температура воды не превышала 16 градусов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать отказ Владимира Путина купаться в Черном море с белорусским лидером Александром Лукашенко.

Спикер Кремля уточнил, что это "личное пространство" главы государства, которое он не намерен нарушать.

"Не безопасность, не здоровье - это, я не знаю, это личное пространство президента, купался он, не купался, я здесь не располагаю никакой на этой счет информацией и не собираюсь в это личное пространство вторгаться", - заявил Песков (цитата по РИА Новости).

28 мая Путин перед началом встречи в Сочи предложил белорусскому коллеге искупаться в Черном море. Лукашенко оказался не против. Температура воды в тот момент не превышала 16 градусов.

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