В МЧС дали советы, как обезопасить летний отдых

В воду лучше заходить осторожно

Начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Андрей Печенин дал несколько советов относительно того, как сделать купальный сезон безопаснее.

"Самый основной совет, который мы традиционно озвучиваем, это, конечно же, постараться не купаться в потенциально опасных местах, посещать для этой цели места специально оборудованные для купания", - приводит комментарий специалиста ТАСС.

Печенин добавил, что также опасно резко прыгать в воду после длительного нахождения на солнце, так как возможен спазм.

Детей до 12 лет перевозить на маломерном судне нужно обязательно в спасательном жилете. Кроме того, жилет следует надевать, катаясь на гидроцикле, надувных таблетках, бананах и водных лыжах.

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