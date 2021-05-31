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В МЧС дали советы, как обезопасить летний отдых

12:47
  • понедельник
  • 31 мая 2021

В воду лучше заходить осторожно

Начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС Андрей Печенин дал несколько советов относительно того, как сделать купальный сезон безопаснее.
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"Самый основной совет, который мы традиционно озвучиваем, это, конечно же, постараться не купаться в потенциально опасных местах, посещать для этой цели места специально оборудованные для купания", - приводит комментарий специалиста ТАСС.

Печенин добавил, что также опасно резко прыгать в воду после длительного нахождения на солнце, так как возможен спазм.

Детей до 12 лет перевозить на маломерном судне нужно обязательно в спасательном жилете. Кроме того, жилет следует надевать, катаясь на гидроцикле, надувных таблетках, бананах и водных лыжах.

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