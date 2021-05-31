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Собянин пожелал выпускникам удачи на ЕГЭ

13:07
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Это самый важный момент для одиннадцатиклассников

Мэр Москвы Сергей Собянин направил напутственные слова выпускникам школ. Градоначальник пожелал одиннадцатиклассникам успешной сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

"Наступил самый важный момент для выпускников школ - сдача ЕГЭ. Уверен, ребята, вы готовились к экзаменам и теперь покажете свой лучший результат. Желаю вам удачи и уверенности в себе!", - написал Собянин во "Вконтакте".

31 мая в России стартовал основной этап сдачи единых госэкзаменов. Сегодня школьники сдают химию, географию и литературу, 3 и 4 июня – обязательный экзамен по русскому языку. Остальные дисциплины учащиеся выбирают по желанию.

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