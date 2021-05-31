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В Берлине экстренно сел рейс Ryanair

13:02
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Он летел из Дублина в Краков

Как сообщило в понедельник агентство Associated Press, в Берлине совершил экстренную посадку самолет компании Ryanair, следовавший из Дублина в Краков. Произошло это из-за "возможной угрозы".
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В самой компании отметили, что о ЧП сообщили немецкие диспетчеры, берлинский аэропорт оказался ближайшим. Была проведена проверка, на борту не нашли ничего подозрительного.

После семичасовой задержки пассажиры вылетели запасным лайнером.

23 мая самолет Ryanair совершил экстренную посадку в Минске. Причиной стало сообщение о бомбе. На борту находились основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и россиянка София Сапега. Их задержали.

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