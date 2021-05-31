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Путин поручил дать родительскими комитетами контроль над школьным питанием

13:24
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Президент провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой

В понедельник президент России Владимир Путин провел встречу с уполномоченным по правам ребенка Анной Кузнецовой. Омбудсмен доложила президенту о выявленных во время проверок нарушениях в школах. Речь, в частности, шла о том, что в некоторых учреждениях "вместо обеда выдавали меню завтрака".
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"Я уже говорил об этом: ясно, что это вопрос тонкий, требующий постоянного внимания со стороны санитарных врачей, тем не менее доступ родительских комитетов к организации питания, к его качеству вполне обоснован. И это нужно довести до конца", - ответил на это глава государства цитата по ТАСС.

В послании Федеральному собранию 2020 года российский лидер выступил с предложением организовать бесплатное горячее питание для всех учеников с первого по четвертый классы. При этом, посещая координационный центр правительства в апреле этого года, Путин заметил, что родительские комитеты должны получить контроль за качеством горячего питания в школах.

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