Синоптики рассказали о погоде в июне

Дождей будет мало

Июнь 2021 года порадует россиян теплом и малым количеством осадков.

Особенно жарким первый летний месяц будет к востоку от Урала, особенно в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температура прогнозируется около нормы и чуть- чуть выше нормы", - отметил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 2 июня Москва и Подмосковье вернутся в свои климатические рамки после холодной последней майской недели.

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