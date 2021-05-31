ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Синоптики рассказали о погоде в июне

13:31
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Дождей будет мало

Июнь 2021 года порадует россиян теплом и малым количеством осадков.
Москвичам рассказали о погоде в последний весенний день

Особенно жарким первый летний месяц будет к востоку от Урала, особенно в Якутии, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"На европейской территории России температура прогнозируется около нормы и чуть- чуть выше нормы", - отметил он.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что 2 июня Москва и Подмосковье вернутся в свои климатические рамки после холодной последней майской недели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.