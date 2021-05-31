На россиян и украинцев завели дело за реабилитацию нацизма

В рядах "Бессмертного полка" хотели разместить преступников

Следственный комитет возбудил уголовное дело о реабилитации нацизма в отношении двух россиян и двух украинцев.

Как стало известно, житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а также жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух в мае 2021 года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Адольфа Гитлера, Йозефа Геббельса и Андрея Власова.

Кроме того, СК проводит проверку в отношении жителя Свердловской области Алексея Пономарева, сообщила официальной представитель ведомства Светлана Петренко.

"Пономарев пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией", - уточнила она.

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