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У западных границ России появятся новые военные соединения

13:57
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Западном военном округе до конца года появятся около 20 новых соединений и частей, что станет ответом на активность стран НАТО во главе с Соединенными Штатами.
Шойгу завершил проверку в Южном и Западном военных округах

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - приводит слова главы Минобороны РИА "Новости".

Новые подразделения будут оснащены современным вооружением, продолжится и совершенствование навыков личного состава.

Как уточнил Шойгу, корабли Балтийского флота уже увеличили интенсивность отработки задач боевой подготовки на 30%, налет авиации округа повысился на 4%.

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