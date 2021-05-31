У западных границ России появятся новые военные соединения

Об этом сообщил глава Минобороны Сергей Шойгу

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что в Западном военном округе до конца года появятся около 20 новых соединений и частей, что станет ответом на активность стран НАТО во главе с Соединенными Штатами.

"Действия наших западных коллег разрушают систему безопасности в мире и вынуждают нас принять меры адекватного противодействия. Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск", - приводит слова главы Минобороны РИА "Новости".

Новые подразделения будут оснащены современным вооружением, продолжится и совершенствование навыков личного состава.

Как уточнил Шойгу, корабли Балтийского флота уже увеличили интенсивность отработки задач боевой подготовки на 30%, налет авиации округа повысился на 4%.

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