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Правительство направит 145 млрд рублей на строительство школ за три года

14:57
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Благодаря этому в регионах построят 800 школ

Почти 33 миллиарда рублей правительство выделит в этом году на строительство школ. Такое заявление сделал председатель правительства России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Всего в ближайшие три года в регионы направят 145 миллиардов рублей. Благодаря этому будут построены 800 школ.

Обсудили на встрече и высшее образование. По словам Михаила Мишустина, скоро в стране появятся новые программы обучения студентов по профилю "Искусственный интеллект". На эти цели предусмотрено 600 миллионов рублей, передает "ТВ Центр".

"Нам нужны специалисты, которые не просто освоят современную технику и оборудование, но и сами будут создавать программное обеспечение, предлагать инновационные решения в самых разных областях. Студенты смогут получить степени бакалавра и магистра по специальностям, связанным с технологиями искусственного интеллекта, а их педагоги - повысить квалификацию в этой сфере", - заявил Мишустин.

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