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Путин оценил автомобили Aurus как водитель

14:59
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Президент назвал машины достойными и качественными

Владимир Путин принял участие в торжественном запуске завода по производству автомобилей Aurus в Татарстане, передает "ТВ Центр".

Серийный выпуск российских машин премиального класса начинается в Татарстане. По видеосвязи из Сочи глава государства поздравил сотрудников с началом производства и назвал это событие особенно значимым для отечественного автопрома и российской промышленности в целом.

"Как вы знаете, я езжу на таких машинах, и сам за рулём неоднократно бывал. Это действительно качественная машина, соответствующая всем мировым стандартам. Всё это крайне важно для развития в России собственного автопрома и целого ряда смежных отраслей", - заявил Путин.

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