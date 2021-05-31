Собянин оценил итоги капремонта Дворца бракосочетаний на Бутырской улице

До капремонта здание находилось в сложном техническом состоянии

Московская система ЗАГСов серьезно трансформировалась за последние годы. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин. Заключить брак теперь можно на Останкинской башне, в исторической усадьбе и даже на стадионе. Город уделяет внимание и классическим ЗАГСам. Так, сегодня после капремонта открылся Дворец бракосочетания на Бутырской улице.

Обладатели пока еще разных фамилий - Марина и Максим - крепко держатся за руки. Сегодня для их будущей семьи важный день - молодые люди подают заявление.

"Мы решили это сделать тайно. Это будет сюрприз для наших гостей и родственников", - заявил Максим Власов.

На оформление документов уходит от силы 5 минут. Скрепить отношения в самом большом Дворце бракосочетаний - обоюдное решение. Процесс выбора заветного дня был неожиданно прерван. Мэр Москвы приехал осмотреть здание после капитального ремонта. После фото на память и поздравлений с предстоящим событием звучит долгожданная дата.

- Будем ждать вас 8 июля 2021 года.

Торжественность интерьеров, роскошное убранство комнат для жениха и невесты, комфортная зона ожидания, живая музыка, фотозона. И целых 2 зала для заключения брака.

"Дворец находился в сложном техническом состоянии. Его полностью реконструировали. И сегодня это первоклассный дворец, который еще многие-многие годы будет местом, где заключаются в торжественной обстановке браки москвичей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

ЗАГС на Бутырской с 1986 года принимал самые многолюдные свадьбы. Главный зал вмещал до 50 гостей. Перепланировка помещений позволила сохранить пространство и создать условия для маломобильных посетителей. В центре - отреставрированные исторические элементы.

"Мы оставили знаменитую лестницу. Только подреставрировали ее. Мы оставили шикарную большую хрустальную люстру - это ценно было для этого дворца. Мы расширили пространство для потребностей молодожёнов", - заявила Светлана Уханёва, и.о. начальника управления ЗАГС Москвы.

Удобными стали и подсобные помещения. То, что скрыто глазу, но каждый день используют в работе сотрудники ЗАГСа. Архив записей актов гражданского состояния. В хронологическом порядке - более 400 тысяч записей о заключении браков. Все они оцифрованы. Бумажные копии должны надёжно храниться на протяжении 100 лет.

"Существует система контроля автоматического микроклимата, поддерживается постоянная температура около 18 градусов, что создает оптимальные условия для долгосрочного хранения документов", - сообщила Мария Дехтярчук, замначальника управления ЗАГС Москвы.

Конечно, для заключения брака необязательно идти в ЗАГС. Есть альтернатива - 30 площадок для выездной торжественной регистрации брака в самых, казалось бы, неожиданных местах Москвы. Семейный союз можно заключить в башнях "Сити", исторических особняках и даже на футбольных стадионах.

"Московская система ЗАГСов очень серьезно трансформировалась за последние годы. Большинство всех услуг ушло в МФЦ. Большому количеству москвичей нужна торжественная обстановка при регистрации брака – открыли множество уникальных площадок. Но все равно огромной популярностью пользуются исторические дворцы бракосочетания", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Только в этом дворце будет проходить до 10 тысяч церемоний в год. И первая в обновленных интерьерах состоится уже в первый месяц лета.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram