У валлийской овцы - двойня, девочка и мальчик, а у её соседки породы Уэссан - девочка

В Московском зоопарке родились ягнята - мамы у них разные, но terra incognita - одна, и это пространство им ещё предстоит покорить.

У валлийской овцы - двойня, девочка и мальчик, а у её соседки породы Уэссан - девочка. На ноги ягнята встали почти сразу после рождения - уже через час они уверенно ходили вокруг мам. А теперь с удовольствием знакомятся с киперами, а во время прогулок изучают общий вольер, который для детёнышей - целый мир!

Тут главное не заблудиться в собственном стаде. Ягнята ещё совсем крошечные и легко могут сбиться с пути. Впрочем, матери всегда начеку - начинают звать своих чад, как только теряют их из вида. Так что семьи воссоединяются быстро.

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