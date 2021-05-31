Как выглядят Дом Наркомфина и Дом Быкова после реконструкции

Москвичей пустили внутрь зданий на время Дней исторического наследия

Десятки красивейших мест, сотни экскурсий - в Москве завершаются Дни исторического наследия. Москвичи узнавали свой город заново, оказываясь там, куда в обычное время попасть нельзя.

Дом, построенный для работников народного комиссариата финансов на Новинском бульваре в 1929 году - не просто здание нового типа, это еще и воплощение новой идеи в квадратных метрах.

- Ничего лишнего в домах-коммунах и ничего личного. Общественное пространство – зона добровольной социализации. То место, где жильцы дома могут общаться на добровольных началах.

Дом Наркомфина состоит из трех корпусов, соединенных переходом: прачечная, коммунальный блок и жилой корпус. Своего рода замкнутая система.

- Из инфраструктуры, которую удалось реализовать, здесь есть детский сад без выхода на улицу, он располагался в коммунальном корпусе. То есть в теории детей можно было пустить самостоятельно по переходу идти в детский сад, один раз показав дорогу.

Пример советского конструктивизма, входящий в список 100 памятников мировой культуры, не видел ремонта 80 лет. Сейчас внешний облик и планировки уже полностью соответствуют замыслу. Чтобы вернуть зданию устойчивость, в процессе реставрации использовали те же технологии и материалы, что и при строительстве. Тогда это называли технологиями будущего.

"Ты можешь жить здесь, при этом пользоваться всеми благами, которые есть в мегаполисе, сесть на велосипед и добраться до работы, заказать еду себе в квартиру, и при этом не иметь большие лишние площади, которые по функционалу для жителя мегаполиса, для центра особо и не нужны", - сообщил Гарегин Барсумян, генеральный директор компании "Лига прав", которой принадлежит памятник конструктивизма.

Посетители последних экскурсий в дом Наркомфина, в котором теперь будут апартаменты, сразу определили тип будущих жильцов.

"Мне кажется, для людей творческих это замечательная возможность – оказаться в центре Москвы в такой необычной квартире", - сказала посетительница выставки Ольга Стрелецкая.

Если найдутся те, кто захотят жить в 27-метровых квартирах дома Наркомфина, наверняка найдутся и те, кому придутся по вкусу такие апартаменты.

Между конструктивизмом Гинзбурга и модерном Кекушева на 2-й Брестской улице - 20 лет, но судьбы этих зданий схожи. Столица едва их не лишилась. Дом Быкова пережил период забвения, разрушения и даже пожар.

- Верхние части, парапеты, например, 3-4-5 рядов пришлось удалять и заново выкладывать, потому что структура была разрушена, кирпичи разваливались.

Всё, что можно было восстановить, восстановили. Как, например, кованые перила, дореволюционную плитку, а также фирменные волнообразные эркеры.

"Я очень впечатлена, я в принципе люблю Кекушева и его все творения, поэтому я рада, что я попала сюда, и действительно, было бы моей мечтой здесь жить", - заявила посетитель экскурсии Елена.

Обновлённый доходный дом купца Быкова теперь вернёт и свое предназначение. На первом этаже здесь разместят коммерческие объекты, а верхние этажи станут жилыми.

Александра Панина, Марина Шишлакова, Валерия Дзгоева, Валерий Белинский и Станислав Чубин, "ТВ Центр".

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