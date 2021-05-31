Временные велополосы появились на шести московских улицах

Они будут действовать до середины осени

На шести московских улицах появились временные полосы для велосипедистов. Они будут действовать весь тёплый сезон - до середины осени. Прокатиться с ветерком уже можно по Лесной, Малой Дмитровке, Каретному ряду, Петровке и Большой Полянке. Сейчас в работе ещё три выделенки: в 3-м Михалковском переулке, Мячковском бульваре и на улице Лебедева. А потом оранжевые велодорожки появятся и в некоторых спальных районах. Всего планируется разметить таким образом 65 улиц, передает "ТВ Центр".

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