Банду домушников задержали в Подмосковье

Воры похищали исключительно деньги и украшения

В Подмосковье под стражей оказались воры, залезавшие в коттеджи. По данным МВД, злоумышленники выбирали дома с пластиковыми окнами, через которые и проникали внутрь. Работали группой из трех человек. Вот только брали не все подряд, а исключительно деньги и украшения. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам, передает "ТВ Центр".

В ходе обысков оперативники изъяли похищенные ювелирные изделия. Уже известно, как минимум, о двух эпизодах в городах Видном и Красногорске. Сумма ущерба - более миллиона рублей. Следствие продолжается. Вот только свою вину признают не все.

— За что вы задержаны сотрудниками полиции?

— Не знаю.

— А что вам говорят сотрудники полиции? В чем они вас подозревают?

— Ничего не говорят.

— А вы имеете отношение к краже?

— Не имею.

— Не признаете свою вину?

— Не имею вообще.



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