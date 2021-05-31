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Банду домушников задержали в Подмосковье

15:13
  • понедельник
  • 31 мая 2021

Воры похищали исключительно деньги и украшения

В Подмосковье под стражей оказались воры, залезавшие в коттеджи. По данным МВД, злоумышленники выбирали дома с пластиковыми окнами, через которые и проникали внутрь. Работали группой из трех человек. Вот только брали не все подряд, а исключительно деньги и украшения. Задержать подозреваемых удалось по горячим следам, передает "ТВ Центр".

В ходе обысков оперативники изъяли похищенные ювелирные изделия. Уже известно, как минимум, о двух эпизодах в городах Видном и Красногорске. Сумма ущерба - более миллиона рублей. Следствие продолжается. Вот только свою вину признают не все.

— За что вы задержаны сотрудниками полиции?
— Не знаю.
— А что вам говорят сотрудники полиции? В чем они вас подозревают? 
— Ничего не говорят.
— А вы имеете отношение к краже?
— Не имею. 
— Не признаете свою вину?
— Не имею вообще.
 

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