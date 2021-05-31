Девяностую новостройку по программе реновации передали под заселение

Программа реновации идет полным ходом

В Москве под заселение передана 90-я новостройка по программе реновации. Параллельно в городе возводят еще 173 дома и почти 100 зданий проектируется. При этом в плане учитывают множество нюансов: сколько потребуется школ и детских садов, как разместить поликлиники и где проложить дороги.

В новом доме на Волгоградском проспекте будет много света. В каждой квартире - панорамные лоджии. Новоселы уже оценили открывающуюся отсюда перспективу. ​Людмила Юртаева уже готовится к переезду. Ремонт в новой квартире выполнен из качественных и современных материалов. Дополнительного не требуется. Так что можно уже расставлять мебель.

​​"В общем, мы планируем уже с семьей: здесь холодильник, здесь будет мебель, вот планируем кухню. Хоть завтра заезжай, живи, радуйся!" – говорит женщина.

​Новые квартиры по программе реновации больше тех, что в пятиэтажке, за счет более просторной кухни, санузла, прихожей и балкона. Людмиле Юртаевой повезло: вместо 40 квадратных метров она получит 62. А еще дополнительную кладовку, в которой уже решила обустроить гардероб. Вся привычная инфраструктура - в пешей доступности. Школы и поликлиники будут возводиться во всех районах Москвы одновременно с новыми домами.

​"Это 270 объектов образования: это школы, садики, 30 объектов здравоохранения, 40 объектов спорта, физкультурно-оздоровительные комплексы, и также 50 объектов общественного назначения. Программа реновации предполагает комплексное освоение территории со всей дорожно-транспортной и социальной инфраструктурой", - говорит руководитель Департамента здравоохранения Москвы Рафик Загрутдинов.

​При этом применяется более комфортный для проживания квартальный принцип застройки. Такие районы с четкой структурой и выделенными кварталами позволят эффективно использовать территорию города.

​Елена Сахно, Андрей Корнилов, "ТВ Центр".

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